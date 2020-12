Tout le monde connait l’histoire de Rafael Nadal concernant sa main gauche imposée par son Oncle Toni alors que le joueur espagnol avait débuté sa jeune carrière en jouant comme Fabrice Santoro des deux mains de chaque côté.

Lors de son dernier plateau télé sur RTVE, Rafa a tenu à préciser les choses : « J’ai débuté en jouant deux mains des deux côtés, deux revers parce que j’ai commencé très petit et je n’avais donc aucune force. Un jour mon oncle m’a apostrophé et m’a dit : » A la télévision, voyez-vous beaucoup de gens qui jouent à deux ? « J’ai répondu : » Non « . C’est à ce moment précis que l’on a finalement décidé que j’allais jouer de la main gauche ».

C’est donc cette apprentissage tennistique qui a fait de Rafa un gaucher au tennis alors même qu’il est droitier dans la vie : « C’est une histoire incroyable car en plus j’ai plus de sensibilité avec la main droit pour presque tout même si je joue au football du pied gauche mais au golf de la main droite. C’est vrai que de l’extérieur, cela peut paraitre étrange »