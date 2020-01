Lors d’une interview accordée à la télévision IB3, Rafael Nadal s’est confié sur sa carrière. Parmi les sujets abordés, celui de sa philosophie par rapport à l’idée du succès : « Si vous n’êtes pas une personne arrogante, je pense qu’il est plus facile d’apprendre des succès. Si vous êtes cohérent et avez une bonne capacité d’autocritique, si les succès ne vous font pas perdre cette réalité, vous savez que vous devez toujours vous améliorer. C’est ce qui vous permet de vous entraîner et de rivaliser avec une détermination qui vous amène à mettre en pratique tout ce que vous avez à améliorer »

L’Espagnol a aussi complété ses propos en expliquant que les succès lui apportaient plus que les échecs : « Lorsque vous perdez cette confiance personnelle, il est beaucoup plus compliqué de faire les choses qui vous demandent beaucoup d’efforts. Avec la confiance, les décisions sont plus tolérées qu’avec méfiance. C’est pourquoi j’ai toujours plus appris des succès que de mes échecs. Cette année, j’ai appris à toujours être alerte, à savoir qu’il y a toujours un peu de lumière quand il semble que tout est sombre. Si vous essayez de faire tout ce que vous pouvez, tôt ou tard le résultat arrive. »