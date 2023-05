« Tant que nous jouons tous les deux, Nadal sera toujours mon plus grand rival, quel que soit le clas­se­ment ou ce qui se passe sur le circuit », assu­rait récem­ment Novak Djokovic sur Tennis TV. Lors de sa confé­rence de presse jeudi, durant laquelle il a confirmé son forfait pour Roland‐Garros, Rafael Nadal a été inter­rogé sur cette déclaration.

« Je comprends parfai­te­ment ce que dit Djokovic, mais il ne l’en­tend pas au sens actuel, plutôt au sens histo­rique. Nous sommes l’af­fron­te­ment qui a le plus marqué l’his­toire du tennis et j’ai vécu les deux riva­lités, d’abord avec Federer et ensuite avec Djokovic. Nous avons été ceux qui se sont affrontés le plus de fois et je comprends qu’il me consi­dère comme son plus grand rival. J’ai vécu avec les deux riva­lités, même si j’ai joué plus de fois contre Djokovic », a expliqué l’Espagnol, qui affiche un bilan de 29 victoires pour 30 défaites contre Nole.