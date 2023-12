Rafa a eu des mots forts lors de son passage sur ses réseaux sociaux pour évoquer son retour. Et il semble bien que le joueur espa­gnol soit obligé de changer de mode de raisonnement.

« J’ai inté­rio­risé tout ce que j’ai toujours fait tout au long de ma vie, à savoir exiger le maximum de moi‐même. Aujourd’hui, ce que j’es­père vrai­ment, c’est d’être capable de ne pas repro­duire cela, de ne pas exiger de moi le maximum, d’ac­cepter que les choses vont être très diffi­ciles au début et de me donner le temps néces­saire et pouvoir me pardonner si les choses tournent mal au début, ce qui est une très grande possibilité »