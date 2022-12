Star de l’équipe espa­gnole, Rafael Nadal n’est pas accom­pagné de son fils comme cela a été notam­ment le cas à Turin pour le Masters. Une situa­tion qu’il doit apprendre à gérer comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Lors du premier événe­ment que j’ai joué en tant que père sans mon fils avec moi, j’ai perdu au premier tour. Lors de la seconde, j’ai voyagé avec mon fils et j’ai été éliminé en phase de groupe (rires). En fait, je dois orga­niser un peu ma vie, comme tout le monde quand on a un enfant. Je suis excité d’être en Australie une fois de plus, j’es­père que je serai prêt à profiter de cette période. J’ai hâte de jouer cette compé­ti­tion pour la première fois. Nous (l’équipe d’Espagne, ndlr) sommes concen­trés sur cet événe­ment, nous allons donner le meilleur de nous‐mêmes et voir jusqu’où nous pouvons aller. »