Et si Rafael Nadal venait embê­ter Novak Djokovic dans sa quête du record de Roger Federer, avec 310 semaines, pour deve­nir le joueur ayant pas­sé le plus de semaines en tant que numé­ro 1 mon­dial ? Si l’on en croit les chiffres, l’Espagnol pour­rait bien deve­nir numé­ro 1 mon­dial s’il rem­por­tait l’Open d’Australie et qu’il s’im­po­sait sur l’ATP 500 de Rotterdam quelques semaines plus tard (du 1er au 7 mars).

Récemment, l’Espagnol a annon­cé sa par­ti­ci­pa­tion au tour­noi néer­lan­dais après 12 ans d’ab­sence. Une pré­sence essen­tiel­le­ment due à l’an­nu­la­tion du tour­noi d’Indian Wells ini­tia­le­ment pré­vu du 11 au 21 mars comme il l’a expli­qué à ESPN Argentina tout en se défen­dant d’y aller pour le trône de l’ATP : « Je jure que je ne savais pas que je pour­rais être numé­ro 1 mon­dial à Rotterdam. La véri­té est qu’il y a des années j’au­rais pen­sé à quelque chose comme ça mais depuis quelques temps j’ai tou­jours dit la même chose, pour moi l’ob­jec­tif dêtre numé­ro 1 n’est pas lié aux tour­nois que je pré­vois. Si les résul­tats sont bons et que je suis numé­ro 1 mon­dial, je serai bien content, mais je joue à Rotterdam parce que le tour­noi d’Indian Wells est annu­lé, pas pour autre chose. »

Quoiqu’il en soit, le Majorquin pour­rait jouer un très vilain tour au Serbe s’il deve­nait numé­ro 1 mon­dial le 8 mars pro­chain, soit pré­ci­sé­ment le jour où Djokovic pour­rait deve­nir le seul déten­teur du record de semaines pas­sées sur le trône de l’ATP avec 311 semaines.