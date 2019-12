Interviewé par le journal sportif espagnol Marca, Rafael Nadal est interrogé sur sa gestion entre sa vie et sa carrière sportive. L’Espagnol a donné une réponse qui le résume parfaitement : « La vie personnelle est beaucoup plus importante que le sport. Et la vie personnelle, si Dieu le veut, est beaucoup plus longue que notre carrière. Il est plus important d’être une personne qu’un athlète. Je n’ai pas peur des flatteries comme les critiques car j’ai vécu les deux. Quand j’ai connu des moments brillants, j’ai toujours un peu fui par timidité. Je ne suis pas une personne très euphorique ou dramatique. J’essaie d’être équilibré pour contrôler les émotions. »

Le numéro 1 mondial est ensuite questionné sur une phrase Nicolas Almagro qui disait qu’il gagnerait Roland-Garros jusqu’à ses 65 ans. Là encore, Rafa reste fidèle à lui-même : « Je ne crois pas qu’ils me voient comme imbattable car j’ai déjà perdu. Personne n’est imbattable. Le fait d’être imbattable n’est pas un facteur humain. Tout le monde peut être battu et moi aussi car je me considère comme une personne normale, même si j’ai fait des choses spéciales sur un court de tennis. Mes rivaux ont vu qu’il était difficile de gagner Roland-Garros comme moi quand je vois jouer Federer ou Djokovic qui me paraissent très difficile à battre. »