Rafael Nadal a présenté aux rési­dents de son académie son trophée de l’Open d’Australie, il en a profité aussi pour répondre à quelques ques­tions concer­nant la suite de la saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout cela est positif, Rafa a envie de jouer. Son succès en Australie lui a donné de l’énergie pour le reste de la saison.

« Je me suis inscrit à Acapulco et Indian Wells, mais je dois prendre une déci­sion qui soit conforme à ce que mon corps me permet de faire. Acapulco est la date la plus proche, j’ai­me­rais y être mais je dois voir quelles sont les pers­pec­tives » a expliqué le Majorquin qui avoue presque qu’il sera forfait.

Concernant 2022, Rafa est motivé comme jamais : « Je me vois avec beau­coup plus d’op­tions pour conti­nuer à jouer en ce moment qu’il y a quatre semaines, le physique a résisté et c’est une moti­va­tion pour continuer »