Au cours de sa récente inter­view accordée à l’heb­do­ma­daire du journal El Pais dont il fait la une cette semaine, Rafael Nadal a évoqué à plusieurs reprises Novak Djokovic.

Après avoir déclaré que regarder jouer le Serbe au tennis lui procu­rait moins d’émo­tion que regarder Roger Federer, l’Espagnol a été inter­rogé sur les propos tenus par son rival lors d’une inter­view à CBS début décembre où il expli­quait comment Nadal tentait de l’in­ti­mider au début de sa carrière « en sautant de partout et en faisant des sprints à côté de lui » dans le vestiaire, notam­ment à Roland‐Garros.

Visiblement pas au courant de cette décla­ra­tion, l’Espagnol s’est défendu d’avoir eu une telle atti­tude, expli­quant que c’était simple­ment sa routine d’avant match.

Question : « Djokovic a déclaré que vous l’aviez inti­midé dans les vestiaires en courant, en sautant et en souf­flant à côté de lui. »

Rafael Nadal : « Jamais, jamais, jamais je n’ai eu l’in­ten­tion de le faire. Je m’échauffe comme ça, en essayant de me préparer et d’être prêt à jouer, et je m’en­traîne, rien de plus. Honnêtement, je n’ai pas entendu ce qu’il a dit. »