Le maga­zine pour hommes, Esquire, qui a fait de Rafael Nadal la person­na­lité de l’année 2022, a récem­ment publié un long entre­tien dans lequel la star espa­gnole aborde de nombreux sujets inté­res­sants comme l’évo­lu­tion de son sport. Rafa évoque égale­ment la fameuse pres­sion qu’il ressent toujours autant même après presque 20 ans de carrière.

« Je ne me consi­dère pas comme un homme incas­sable, loin de là, et en fait, dans mon cas, je joue toujours avec beau­coup de pres­sion sur le court. C’est une autre chose d’être capable de la surmonter, c’est sûr. La pres­sion existe pour tout le monde et l’im­por­tant est de savoir la gérer pour pouvoir faire ce que l’on veut. Dans mon cas, c’est évidem­ment de gagner ce match ou ce tournoi qui se complique pour une raison ou une autre. Nous cédons tous et craquons parfois. Cela nous permet de devenir plus forts lors de la prochaine étape. »