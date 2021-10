Éloigné des courts jusqu’à la fin de l’année en raison d’une bles­sure au pied, Rafael Nadal a récem­ment fait son appa­ri­tion sur les courts d’en­traî­ne­ment de son académie afin de préparer au mieux et dès main­te­nant la saison prochaine. Le Majoquin en profite égale­ment pour donner quelques inter­views inté­res­santes dont celle accordée derniè­re­ment au site japo­nais Number.

Questionnée sur la façon dont il gère ses émotions sur le court, la réponse de Rafa est forcé­ment passion­nante et riche en enseignements.

« Dans mon cas, je fais du yoga et de la médi­ta­tion pour m’en­traîner à contrôler mes émotions dans les moments déci­sifs d’un match. Lorsque je prends ma raquette, j’entre toujours sur le terrain avec une atti­tude posi­tive. Il est impor­tant d’être confiant, même lorsque les condi­tions ne sont pas idéales. J’aime la compé­ti­tion et je peux me contrôler sur le court. Je n’ai jamais cassé ma raquette dans un moment d’émo­tion, je ne me suis jamais comporté d’une manière folle. Je ne me plains jamais et je n’aban­donne jamais. C’est ma philo­so­phie du sport en général. Ainsi, lorsque je joue au golf ou au foot­ball avec mes amis pour le plaisir, je me donne toujours à fond. »