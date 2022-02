Rafael Nadal est en train de réaliser quelque chose d’assez unique depuis son début chez les profes­sion­nels en 2001.

Auteur du meilleur début de saison de sa carrière avec 16 victoires pour aucune défaite en 2022, le cham­pion espa­gnol entend bien savourer ces moments spéciaux tout en gardant une certaine retenue.

« J’aime ce que je fais, comme je le dis toujours. Le plus impor­tant, c’est d’avoir conscience de la chance que nous avons d’être joueurs de tennis profes­sion­nels. J’ai réussi à faire d’un de mes rêves d’en­fant une partie impor­tante de ma vie et mon travail, même si je ne le consi­dère pas comme tel. Et j’ai eu beau­coup de succès, ce qui aide à avoir une bonne atti­tude. Je suppose aussi que j’ai reçu une bonne éduca­tion qui m’a permis d’avoir des valeurs solides pour le reste de ma vie. J’ai une bonne capa­cité à contrôler mes émotions. Je ne me sens ni très spécial quand les choses vont bien, ni très malheu­reux quand elles vont mal. J’essaie de main­tenir une atti­tude inter­mé­diaire pour voir les choses avec le plus de calme possible. »