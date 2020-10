Quand Rafael Nadal peut s’exprimer dans sa langue maternelle et qu’il a du temps, ses réflexions sont souvent très intéressantes. Elles confirment en tout cas le caractère exceptionnel de ce champion. Sans parler obligatoirement de philosophie, on sent chez Rafael Nadal une vraie simplicité, l’idée que tout n’est aussi compliqué que certains champions veulent nous le faire croire. Dans son interview récente à El Periodico, il évoque par exemple l’idée de la victoire. Là encore c’est tout à fait limpide : « Gagner est une partie importante du sport, cela fait partie de son essence, mais je ne parlerais pas tellement du besoin de gagner, qui existe, bien sûr, je parlerais d’être compétitif. Si vous avez le sentiment de pouvoir gagner et que vous essayez de le faire, que vous donnez tout alors gagner ou perdre fait partie de votre vie. Après, je ne peux nier que gagner est une énergie positive qui vous aide à continuer. »