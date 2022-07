Après avoir évoqué la notion de talent dans l’ex­cel­lente inter­view pour la compa­gnie aérienne Iberia centrée autour de son académie à Manacor, Rafael Nadal a été inter­rogé sur son après carrière et la possi­bi­lité de devenir un jour entraî­neur. Une hypo­thèse pour l’ins­tant à exclure à en croire le cham­pion espagnol.

« Je suis sûr qu’un jour je serai un ancien athlète d’élite, mais je serai toujours un sportif, car le sport est ma passion et je le prati­querai aussi long­temps que mon corps me le permettra. Et je serai toujours impliqué dans l’Académie, qui est un projet que nous avons lancé il y a quelques années et qui prend de plus en plus d’am­pleur. J’espère même pouvoir y consa­crer plus de temps qu’au­jourd’hui, car je continue à parti­ciper à des compé­ti­tions et à voyager dans le monde entier. Dans l’Académie, il y a des joueurs de toutes sortes et j’es­père qu’une future star du tennis est déjà parmi nous. Je ne sais pas si je suis la personne idéale pour entraîner un joueur… Pour l’ins­tant, je ne le pense pas, même si, comme le dit le dicton, il ne faut jamais dire que je ne boirai pas de cette eau. »