C’est un débat sans fin. Qui remportera le plus de titres du Grand Chelem ? Avec 19 trophées, Rafael Nadal n’est qu’à une unité du record de Roger Federer et ses 20 titres du Grand Chelem. Avec Roland-Garros en septembre, l’Espagnol est plus que jamais dans la course pour égaler ce record voire le battre dans un futur proche. Novak Djokovic, qui en compte 17, est également dans cette course effrénée.

Dans un entretien accordé à la BBC, l’Espagnol aborde ce sujet et n’en fait pas une fixation comme il l’a souvent déclaré : « Je suis très heureux de l’évolution de ma carrière, mais je ne veux pas devenir fou en pensant aux 20 titres de Federer ou si c’est Novak qui gagne. J’essaie juste de faire à ma façon, de continuer à apprécier le tennis. J’adorerais finir ma carrière avec 25 titres (du Grand Chelem) si c’est possible. Mais on verra bien. J’espère me créer des opportunités dans les prochaines années. » Raison pour laquelle le Majorquin risque de privilégier Roland-Garros en septembre prochain.