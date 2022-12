Atteint depuis le début de sa carrière du syndrome de Müller‐Weiss, une maladie « incu­rable » qui touche un os au dos du pied, Rafael Nadal a pensé à stopper sa carrière lorsque la douleur est devenue trop vive et tenace cette saison. Il a fina­le­ment joué et gagné Roland‐Garros avec le pied endormi avant d’es­sayer un trai­te­ment par radio­fré­quence efficace.

« Je dois remer­cier Mario, mon anes­thé­siste habi­tuel à Barcelone, et le docteur Angel Ruiz‐Cotorro, qui m’a mis en contact avec David Abejon, spécia­liste de l’unité de la douleur, pour commencer un trai­te­ment qui a radi­ca­le­ment changé non seule­ment ma carrière, qui est fina­le­ment secon­daire, mais aussi ma vie person­nelle. Maintenant, je suis beau­coup plus heureux, au‐delà de gagner ou de perdre sur le terrain, parce que j’étais boiteux. J’ai joué au tennis avec beau­coup d’anti‐inflammatoires mais j’étais boiteux toute la journée. Je pensais que je devais arrêter le tennis parce que j’avais perdu ma vita­lité et que j’étais une personne triste la plupart des jours », a expliqué l’homme aux 22 titres du Grand Chelem à Marca.