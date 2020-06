Avant de fêter ses 34 ans, Rafael Nadal a participé à un échange vidéo avec des enfants pour sa fondation. Le Majorquin a donné quelques réponses intéressantes, notamment sur le calendrier : « C’est assez compliqué car il y a beaucoup d’inconnues, mais j’espère que ça va s’améliorer et que nous pourrons rejouer en 2020. Nous verrons ce qu’il va se passer, pour l’instant, il nous faut de la patience et de la responsabilité pour toutes les décisions à prendre. Je pense qu’un calendrier très comprimé pour récupérer ce qui a été perdu ne serait pas bon. Nous avons une très longue expérience et nous savons que cela augmenterait énormément le risque de blessure. Et ce n’est pas bon. »

https://youtu.be/AcZUbTZtRJU