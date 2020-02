Lors de l’inauguration de son académie au Koweit, Rafael Nadal a effectué une tournée médiatique en accordant notamment un entretien au journal The National. Le Majorquin évoque notamment l’après-tennis. Un aspect qui ne l’inquiète pas vraiment : « Je pense avoir beaucoup de choses dans la vie autre que le tennis qui me rendent heureux. Le tennis est une partie importante de ma vie, je peux être très heureux sans jouer au tennis. Cela m’apporte de la sérénité lorsque j’arrêterai de jouer. J’aurai beaucoup de choses à faire et qui me rendront heureux. »