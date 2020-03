Comme le quotidien Marca le précise, Rafael Nadal est chez lui à Porto Cristo et il y restera au moins encore quinze jours avant de rejoindre son Académie pour reprendre sa raquette. Il s’entretient comme il l’a expliqué à nos confrères espagnols : « Je fais essentiellement de l’exercice physique à la maison « a expliqué l’Espagnol. Le « souci » pour tous les champions du circuit est de parvenir à établir un programme pour pouvoir reprendre la compétition au moment où ce sera le cas. Or, même s’il y a une pause de six semaines, il n’est pas certain que le circuit reprennent à la date prévue.