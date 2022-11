Toujours lors de sa confé­rence de presse en Argentine, Rafa a évoqué aussi son rôle de père avec ce que cela implique.

« Je suis devenu père rela­ti­ve­ment récem­ment, je ne sais pas comment cela va m’af­fecter dans le calen­drier 2023. Mon enthou­siasme pour aller de l’avant est intact, j’ai traversé des moments physiques diffi­ciles et des moments compli­qués pendant la gros­sesse de ma femme. J’ai manqué des matchs au cours des six derniers mois. Mon premier objectif est de passer plus de temps sur le vrai circuit. Je vais travailler de la manière qui nous semble la plus pratique »