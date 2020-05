Hier par rapport son entretien donné à El Pais tous les médias n’ont retenu que la phrase choc de Rafael Nadal concernant la saison 2020. Pourtant l’Espagnol a abordé d’autres sujets avec beaucoup de sincérité. Il a notamment évoqué l’idée qu’il avait le droit comme d’autres de s’exprimer sur ses sujets qui touchaient ses compatriotes répondant donc aux critiques très dures qu’il a subi sur les réseaux sociaux. « Pendant cette période, j’ai envie de dire que toutes les prises de parole sont « politique » et beaucoup de gens se sentent accusés. Je suis un citoyen de plus, je paie mes impôts et j’ai donc aussi le droit d’exprimer une opinion » a expliqué le Majorquin.

Philosophe malgré lui, le champion espagnol va encore plus loin quand il évoque l’après Covid-19 : « La meilleure chose qu’un être humain puisse avoir est sa capacité d’adaptation et le pire est la vitesse avec laquelle il oublie les choses. Je souhaite que ce soit un apprentissage, mais je crains que tout soit oublié bientôt et nous nous plaindrons à nouveau. Nous ne valorisons pas suffisamment les choses importantes, comme la santé, la famille ou avoir le luxe de pouvoir manger tous les jours. » Même si certains vont critiquer cette vision du monde un peu simpliste, Rafael Nadal parle avec le coeur comme à son habitude et surtout avec beaucoup de sincérité.