Rafael Nadal a donné de ses nouvelle dans une inter­view relayée par ESPN.

Récemment aperçu sur les courts d’en­traî­ne­ments, raquette en main, le Majorquin suit actuel­le­ment un processus de remise en forme avec comme objectif d’être prêt pour la saison prochaine. S’il se veut rassu­rant, il préfère néan­moins rester prudent concer­nant sa feuille de route.

« Je veux me remettre de cette bles­sure pour revenir en forme. Je ne sais pas quand je rejouerai, je travaille dur tous les jours, je suis un plan spéci­fique, évidem­ment avec une feuille de route balisée et des objec­tifs très clairs. Je ne dirai pas quels sont ces objec­tifs parce qu’il y a des choses que je ne peux pas contrôler à 100 %, mais dans ma tête, je suis sûr que les choses vont prendre un cours positif pour que je puisse essayer de concourir. Je travaille beau­coup tous les jours pour essayer, premiè­re­ment, de récu­pérer, et deuxiè­me­ment, quand je serai rétabli, d’être prêt à revenir jouer en pleine forme. Je suis dans un processus de récu­pé­ra­tion, de travail, avec une augmen­ta­tion progres­sive des charges et les sensa­tions ne sont pas mesu­rées quoti­dien­ne­ment. Il faut être un peu prudent, regarder un peu à moyen terme. »