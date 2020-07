Vendredi dans le Facebook live organisé par son sponsor KIA pour fêter les 20 ans de partenariat, Rafael Nadal a répondu aux questions des fans.

Hier, nous avions évoqué d’où venait sa passion pour le tennis mais plus exactement pour le sport en général. Raison de plus pour faire « taire » une légende selon laquelle Rafael Nadal aurait pu faire une carrière dans le football. C’est lui même qui le dit : « Jouer au football, je suis très mauvais. Quand j’étais petit, je jouais et ce n’était pas mal, mais maintenant, honnêtement, je ne sais pas si je suis mauvais ou très mauvais » a-t-il expliqué avec humour.

Quand on lui demanda d’évoquer les trois meilleurs souvenirs de sa carrière, le Majorquin est devenu plus sérieux : « Si je ne peux en dire que trois, ce serait Roland Garros 2005, Wimbledon 2008 et US Open 2013. Si vous me permettez d’en ajouter deux de plus, je dirais l’Australie 2009 et la Coupe Davis 2004 »

Enfin, il a fortement insisté sur l’idée que tout devenait normal petit à petit et que cela lui permettait d’avoir des objectifs clairs : « Je suis ravi de pouvoir revenir à la normalité, le moment est venu d’être responsable et de faire les choses aussi bien que possible. Je travaille dur pour essayer de préparer mon corps et d’être compétitif »