En marge de sa visite à Paris pour l’ou­ver­ture du magasin de notre parte­naire Tennis Point, Rafael Nadal a répondu à quelques ques­tions devant les médias.

Auparavant, il avait pu admirer la collec­tion de raquettes de We Love Tennis.





L’Espagnol a donc donné de ses nouvelles et a défini les diffé­rents objec­tifs qu’il veut atteindre début 2022 : « Mon plan est de jouer à Abu Dhabi en décembre et un tournoi avant de jouer l’Open d’Australie. C’est mon objectif et nous travaillons dur pour y parvenir ».

Rafa a aussi évoqué sa bles­sure : « La bles­sure à mon pied doit encore s’amé­liorer un peu, mais je m’en­traîne déjà une heure et demie par jour donc c’est positif. Il y a des jours mieux que d’autres, donc je suis sur la bonne voie »