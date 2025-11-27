AccueilATPNadal : "J'en ai parlé avec Federer et il n'aimait pas trop...
Nadal : « J’en ai parlé avec Federer et il n’ai­mait pas trop ça »

Par Baptiste Mulatier

Lors de sa grande inter­view sur la chaîne de télé­vi­sion Movistar+, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Rafael Nadal a donné son avis sur l’évo­lu­tion du jeu et l’uti­li­sa­tion des statistiques. 

« Je ne pense pas que cela ait beau­coup changé. Le monde évolue et la façon de jouer est un peu diffé­rente. On frappe plus fort, on sert plus fort. Je continue à croire en l’in­tui­tion, je ne jouais pas comme un robot en essayant de deviner en fonc­tion des statis­tiques. C’est quelque chose dont j’ai parlé avec Federer et il n’ai­mait pas avoir trop d’in­for­ma­tions avant les matchs. »

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 08:44

