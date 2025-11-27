Lors de sa grande interview sur la chaîne de télévision Movistar+, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Rafael Nadal a donné son avis sur l’évolution du jeu et l’utilisation des statistiques.
« Je ne pense pas que cela ait beaucoup changé. Le monde évolue et la façon de jouer est un peu différente. On frappe plus fort, on sert plus fort. Je continue à croire en l’intuition, je ne jouais pas comme un robot en essayant de deviner en fonction des statistiques. C’est quelque chose dont j’ai parlé avec Federer et il n’aimait pas avoir trop d’informations avant les matchs. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 08:44