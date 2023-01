À l’issue de sa défaite face à Norrie lors de la United Cup, Rafael Nadal a analysé de façon prag­ma­tique sa défaite car elle n’est pas aussi impor­tante que cela.

« Je donne tout le crédit de ce résultat à Cameron. C’est un excellent joueur, nous nous connais­sons bien et je pense qu’il a tout fait parfai­te­ment. De mon côté, je sais que je peux faire beau­coup mieux, mais je ne dirais pas non plus que le match a été un désastre. Je dois être plus solide, faire moins d’er­reurs et améliorer mon physique car aujourd’hui je manquais de vitesse. Au fur et à mesure que je jouerai des matchs, j’amé­lio­rerai ma prise de déci­sion dans les moments importants. »