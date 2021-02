Le pre­mier Grand Chelem de l’année aura bien lieu, dès lun­di, comme l’a affir­mé Craig Tiley plus tôt dans la jour­née. Le flou dans lequel le monde du ten­nis se trouve depuis quelques heures semble néan­moins dis­pa­raître au fil des heures avec cette annonce qui nous a tous ras­su­ré. Parmi les favo­ris pour rem­por­ter ce Majeur figure évi­dem­ment le numé­ro 2 mon­dial Rafael Nadal. Dans une inter­view pour Vamos, l’espagnol revient sur sa pré­pa­ra­tion et sur ses ambi­tions, quelque peu éton­nantes, concer­nant les Grands Chelems :

« Mon pre­mier objec­tif en ce moment est d’es­sayer de récu­pé­rer au mieux. Je pense que ma pré‐saison était bonne. Je suis enthou­siaste pour cette sai­son. Je me suis bien entraî­né à Majorque et Adélaïde. Je ne sais pas si j’irai en finale de l’Open d’Australie. La seule chose que je peux faire est de conti­nuer à faire tout ce que j’ai fait ces der­nières années : me battre tous les jours pour être meilleur et quand je suis en com­pé­ti­tion, tout faire pour obte­nir les meilleurs résul­tats pos­sibles. La véri­té est que je n’ai jamais été obsé­dé par les tour­nois du Grand Chelem. Mon pre­mier objec­tif en ce moment est l’Open d’Australie, mais si cela n’ar­rive pas, abso­lu­ment rien ne se passera. »