Répondant au fait que Stefanos avait expliqué qu’il détes­tait la défaite, Rafael Nadal s’est livré à une analyse dont lui seul a le secret.

C’est presque la défi­ni­tion de sa feuille de route depuis qu’il est devenu un joueur de tennis profes­sionnel : « La vérité est que je ne déteste pas perdre, ce qui se passe, c’est que j’aime gagner. Et par‐dessus tout, ce que j’aime c’est la compé­ti­tion, j’aime faire un effort pour essayer d’at­teindre les objec­tifs. S’ils ne sont pas atteints plus tard, je pourrai rentrer chez moi en paix après avoir combattu jusqu’au bout. Aujourd’hui c’était une finale, si nous ne nous battons pas des jours comme aujourd’hui alors fran­che­ment je ne sais pas quand nous allons le faire. Au final, j’ai envie de dire que c’est une atti­tude quoti­dienne dans la vie que j’ai aussi apportée au sport, où j’ai toujours respecté chaque rival et j’ai respecté l’es­sence du sport, qui est de faire de son mieux chaque jour pour arriver le mieux préparé possible »...Rien à ajouter, c’est juste limpide.…