De retour à l’en­traî­ne­ment et très présents ces derniers temps dans les médias, Rafael Nadal a récem­ment parti­cipé à une discus­sion avec José María Álvarez‐Pallete, le président de Telefónica, dans le cadre du salon « Enlighted 2021 Hybrid Edition » sur l’édu­ca­tion et l’innovation.

Questionné sur sa carrière et sur son après carrière, le Majorquin, conscient de l’im­pact qu’il a sur les futures géné­ra­tions, entend bien redonner une partie de son savoir : « Il n’y a pas de plus grande satis­fac­tion person­nelle que de rentrer chez soi en sachant que l’on a atteint tous ses objec­tifs. Avoir à mes côtés des personnes qui sont prêtes à me dire les choses comme elles les voient, sans réflé­chir au comment et au quand, a été l’une des meilleures déci­sions que j’ai pu prendre dans ma carrière. Il faut égale­ment savoir faire preuve d’au­to­cri­tique et recon­naître ses erreurs sans cher­cher d’ex­cuses […] Je ne cherche pas à être le modèle de quel­qu’un. La vie m’a souri à tous égards, et il est juste que je veuille donner quelque chose en retour à la société, nous avons l’obli­ga­tion d’être des exemples pour la société. »