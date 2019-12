Dans un long entretien accordé au journal sportif espagnol Marca, Rafael Nadal se confie sur différents sujets et notamment le soutien qu’il a reçu tout au long de sa carrière. Un aspect auquel le Majorquin accorde beaucoup d’importance : « J’ai eu beaucoup de chance pour l’amour et le soutien que j’ai reçu, parfois c’est plus important que de gagner. Quand je suis blessé, ils me demandent toujours ce qui me manque dans le tennis : ce sentiment de sortir du court, voir les fans qui veulent te voir, qui vous soutiennent partout dans le monde. C’est un sentiment difficile à expliquer mais cela me donne grande satisfaction personnelle. Cela signifie avoir bien fait les choses sur le court mais aussi eu un bon comportement. »