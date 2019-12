Dans un long et passionnant entretien accordé à As, Rafael Nadal est questionné sur l’arrivée de la nouvelle génération. L’Espagnol juge légitime l’agitation autour de la Next Gen : « Le buzz autour d’eux (les joueurs de la nouvelle génération) est normal et cela va devenir de plus en plus fort car nous vieillissons et qu’ils s’améliorent de jour en jour. Ils peuvent gagner les plus grands tournois, comme Medvedev, Tsitsipas et Thiem l’ont fait cette année. Je pense que Shapovalov va faire un grand pas en avant cette année et la trajectoire de Sinner est assez incroyable. Nous sommes toujours là, mais c’est le cycle de la vie et à un moment donné, ça va changer tôt ou tard. »

Depuis la fin de la saison, de nombreux observateurs et anciens joueurs – comme Boris Becker – estiment que l’année 2020 marquera la fin de la domination du Big 3.