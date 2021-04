Lors d’un long entre­tien donné à l’un de ses spon­sors majeurs, Telefonica, Rafael Nadal a été inter­rogé sur son team, et les personnes qui l’en­tourent. Il a donc passé en revue tous les membres de son staff, son oncle, son agent, ses entraî­neurs, son médecin. Après ces décla­ra­tions, on comprend mieux ce que veut dire la « famille » Nadal car tous les inter­ve­nants connaissent Rafa depuis très long­temps, presque depuis ses débuts. Avec le recul qu’il possède main­te­nant sur sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Moya, Rafa a fait un point inté­res­sant.

« Le fait d’avoir choisi de bosser avec Carlos a été un booster pour moi, cela a donné une nouvelle direc­tion, un nouvel élan. Grâce aux expé­riences qu’il a vécues sur le circuit dans sa carrière, mais aussi celles que l’on a eues ensemble sur le Tour, j’ai pu encore mieux comprendre certaines situa­tions. Cela est un vrai plus chaque jour pour conti­nuer à être le plus perfor­mant possible. »