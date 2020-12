Lors d’une interview accordée à l’un de ses principaux sponsors, la Santander Private Banking, Rafael Nadal est revenu sur les périodes les plus compliquées de sa carrière. Le Majorquin a évoqué ses nombreuses blessures physiques qui l’ont parfois poussé à écouter et à appliquer les avis et les conseils de ses proches ou des différents spécialistes. L’une des clés de sa réussite selon lui.

« Vous avez besoin de passion et vous devez faire un gros effort pour sortir de ces terribles situations. C’est ce qui a fonctionné pour moi, et je pense qu’il est également important d’écouter ceux qui vous entourent que vous jugez importants, dont vous appréciez les opinions et qui veulent ce qu’il y a de mieux pour vous. Le fait de laisser les gens vous aider est vraiment important car, parfois, nous pensons que nous savons tout, mais je pense que j’ai toujours laissé les gens m’aider, ou du moins j’ai écouté les gens. Cela m’a définitivement servi. »