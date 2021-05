Dans l’in­ter­view qu’il a donné au Bleacher Report, Rafael Nadal évoque la fameuse pres­sion, celle que les grands cham­pions parviennent le mieux à maîtriser, celle qui fait partie de leur quoti­dien et celle aussi qui est néces­saire pour donner le meilleur comme l’ex­plique l’Espagnol : « Le jour où vous ne ressentez pas de pres­sion est le jour pour dire au revoir. Sans ces émotions, et cette fameuse pres­sion, il est diffi­cile de jouer à son meilleur niveau. Je pense que vous devez ressentir ces senti­ments. C’est toujours une pres­sion « person­nelle ». Pour ma part ce qui me guide et me guidera toujours c’est que je veux bien jouer et je sais avec toutes ces années passés sur le circuit ce que je dois faire sur un court pour y parvenir »

Cette semaine Rafael Nadal sera en partie chez lui à Manacor pour s’en­traîner avec notam­ment Casper Ruud.