Dans une interview accordée à ESPN, Toni Nadal s’est plaint du nouveau calendrier de l’ATP. Oncle Toni estime qu’il est dément et trop dur physiquement avec notamment l’enchainement de Madrid, Rome et Roland-Garros.

Pour lui, cela n’a pas de sens et surtout cela favorise les « jeunes ». « J’ai parlé à Rafael et il hésitait. Il m’a dit que ce qu’ils avaient fait avec le calendrier était plutôt moche. Selon moi, c’est un calendrier improbable pour les joueurs « âgés » et donc pour Djokovic, pour Rafael, pour Federer s’il avait pu y participer. Jouer chaque semaine avant un tournoi du Grand Chelem n’est pas raisonnable. Un jeune joueur de tennis le peut pas ceux du Big 3″.

On en peut qu’aller dans le sens de Toni Nadal d’autant que l’on connait l’exigence que demande la terre-battue.

Cela veut simplement dire que Nole ou Rafa feront l’impasse sur une des deux étapes avant Roland-Garros.