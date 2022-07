Lors d’une récente inter­view accordée à la compa­gnie aérienne espa­gnole Iberia, dans laquelle il parle assez en grande partie de son Académie à Majorque, Rafael Nadal a évoqué la notion de talent en donnant fina­le­ment une défi­ni­tion assez simple à ce terme.

« Le talent est une chose que les gens confondent un peu, je pense. Pour moi, il ne s’agit pas de jouer magni­fi­que­ment ou de frapper la balle très fort. Certains ont le talent de frapper fort, d’autres de ne manquer aucune balle, d’autres de faire une belle coupe et d’autres de très bien bouger, mais au tennis, comme dans tout sport, le but ultime est de gagner. Pour moi, le résumé est donc clair : celui qui gagne est celui qui a le plus de talent. À l’Académie, nous essayons de promou­voir les qualités de chaque joueur afin de mettre en valeur leurs talents pour qu’ils puissent atteindre leurs objec­tifs », a expliqué l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.