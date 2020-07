Dans une vidéo publiée par la MAPFRE qui sponsorise le « Rafa Nadal Tour », Rafael Nadal a dévoilé quelques unes de ses petites habitudes. L’Espagnol dévoile qu’il se réveille avec au moins deux réveils et qu’il prend trois douches par jour.

Le Majorquin explique pourquoi c’est essentiel pour lui : « L’être humain a besoin de routines et d’une sécurité pour répéter les mêmes choses. Je suis ordonné avec les choses que je pense vraiment importantes. Ma routine avant chaque match de tennis est exactement la même. J’essaie de les répéter parfaitement chaque jour. Cela me donne confiance et une tranquillité d’esprit de savoir que les choses vont bien se passer pour moi ou du moins que je fais tout mon possible pour que les choses se passent bien. »