Dans une longue inter­view accordée à un maga­zine japo­nais, Rafael Nadal dévoile un peu plus sa personnalité.

On y apprend par exemple qu’il pratique la médi­ta­tion, et aussi qu’il n’est pas contre certaines évolu­tions dans le jeu qui permet­traient au tennis de rester ce qu’il a toujours été : « Je pense que nous devons penser au service à un moment donné, car les joueurs sont de plus en plus puis­sants et le service devient de plus en plus rapide. Si aucune solu­tion judi­cieuse n’est trouvée, je crains qu’un match de tennis ne soit décidé unique­ment par le service. Je pense que ce problème va s’ag­graver d’ici 10 ans. » a expliqué le Majorquin.

Mieux, Rafa aime­rait que des essais soient réalisés avec une seule balle au service : « Je ne pense pas que ce soit une idée hors de propos. Vous pouvez la tester et voir si cela a du sens. Je suis en faveur de l’in­no­va­tion dans le monde du tennis. Je pense que c’est une bonne idée de l’es­sayer d’abord dans un petit tournoi »