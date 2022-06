Dans une vidéo sortie par l’ATP, son président, Andrea Gaudenzi et Rafael Nadal discutent en tête‐à‐tête du grand plan nommé « OneVision », présenté il y a quelques jours par l’ins­tance gérante du tennis masculin. L’homme aux 22 titres du Grand Chelem, membre du conseil des joueurs, semble avoir soutenu la déci­sion d’al­longer la durée des Masters 1000 (passage de 8 à 12 jours pour trois d’entre eux dès 2023).

« Je pense que c’est une formule gagnant‐gagnant. Les Masters 1000 sont des événe­ments énormes. Parfois, de mon point de vue personnel, le reste des tour­nois est consi­déré comme bien infé­rieur aux Grands Chelems. Je pense donc que l’ob­jectif de l’ATP devrait être de rappro­cher de plus en plus nos tour­nois des Grands Chelems en termes de promo­tion et d’im­por­tance. Nous devons encou­rager les tour­nois à conti­nuer à se déve­lopper », a estimé Rafael Nadal.