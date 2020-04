Dans un live avec son ami Paul Gasol et des médias espagnols dont AS, Rafael Nadal s’est vraiment livré sur les sujets phares liés à cette crise du Covid-19. L’Espagnol a notamment expliqué ses craintes liés à son retour sur les courts : « Je n’aime pas penser à très long terme, car on ne sait jamais comment cela se produira. C’est un de mes principes de base. Je regarde toujours le court et le moyen, mais pas le long terme. Je n’aime pas. Pour reprendre une activité tout à fait normale, nous devrons trouver un vaccin ou quelque chose pour guérir le virus, pour lequel nous avons besoin de temps. Paul, qui est en période de blessure, et moi sommes des personnes âgées. Tous les arrêts prolongés dans le temps nous nuisent particulièrement. »

Une fois ce débat posé, Rafael Nadal s’est alors prononcé sur la problématique liée au fait de pas avoir pu de temps en temps jouer au tennis : « Un corps comme le mien est puni par cette situation, je n’ai pas touché à une raquette de tennis depuis un mois et demi. Pour moi, c’est très nocif. Lorsque mon bras va frapper à nouveau une balle, cela me fera mal. Mon poignet va me faire mal, mon coude va me faire mal … Quand tu restes debout longtemps, le risque de blessure sur les genoux est beaucoup plus grand que lorsque tu maintiens une activité. Si je pouvais entraîner le tennis, même une demi-heure par jour, à exercer les muscles du tennis, ce serait un grand soulagement. Donc inutile de vous dire que je suis très préoccupé par cette situation. La réalité c’est que mon corps a besoin d’activité. Lorsque vous arrêtez le corps de manière aussi drastique, il est clair qu’il sera difficile de le redémarrer avec facilité. Le risque à un âge avancé est encore plus élevé. »