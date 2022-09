Dans son inter­view accordée à la radio Onda Cero, après être revenu sur le jour où Federer lui a annoncé son inten­tion de prendre sa retraite à ses côtés lors de la Laver Cup, Rafael Nadal a égale­ment évoqué la fin de sa carrière. Et visi­ble­ment, le Majorquin n’est pas encore prêt à prendre une telle décision.

« Les choses ne peuvent pas être prépa­rées avec beau­coup de temps, je ne pense pas que la vie vous permette d’avoir une prédic­tion, je n’y pense même pas, ce sera comme cela doit être. C’est quelque chose qui, quand il faut le faire, se fera. En ce sens, nous vivrons de la manière dont nous devrons le faire et au moment où il faudra le faire. En ce moment je suis impliqué dans d’autres choses. Je dis toujours la même chose, on ne peut pas telle­ment préparer les choses, il faut vivre les choses natu­rel­le­ment, je ne pense pas que Roger l’avait préparé non plus. Il a eu les adieux qu’il méri­tait, il a pu être à l’in­té­rieur du court, chose qui semblait diffi­cile il y a quelques semaines, mais qui était vitale pour lui. Je suis heureux qu’il ait pu faire ses adieux sur le court, j’ai­me­rais aussi, je l’ai bien compris. Mais je n’y pense pas, parce que lorsque vous commencez à y penser, cela signifie que quelque chose ne fonc­tionne pas, en ce moment ma tête me dit que je veux toujours que cela continue. »