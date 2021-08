La statis­tique peut paraître éton­nant pour certains mais elle est fina­le­ment assez logique lors­qu’on connaît la manière qu’à Rafael Nadal d’aborder ce secteur du jeu.

Grâce au compte Twitter The Tennis Talker, on apprend donc que l’Espagnol est le premier au clas­se­ment des points remportés derrière la deuxième balle de service avec un impres­sion­nant 57.4%. Il devant Roger Federer (56,9%) ainsi que Andy Roddick et Novak Djokovic, ex aequo, (56,1%).

Un beau pied de nez à ceux qui assurent que Rafa est seule­ment un joueur de terre battue…