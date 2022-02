La « bataille » pour être numéro 1 cette semaine agite la sphère média­tique. Rafael Nadal s’est donc lui aussi exprimé sur le sujet. Pour l’Espagnol, cela est fina­le­ment la suite logique des évènements.

« Il est évident que tôt ou tard cela arri­vera, non ? Novak a 34, 35 ans cette année, j’ai 36 ans, Roger a 40 ans. La montre ne s’ar­rête jamais. C’est donc le cercle de la vie. C’est normal que la jeune géné­ra­tion arrive et monte plus plus haut que que nous dans le clas­se­ment. On n’a pas les moyens de jouer un calen­drier complet et en plus ils sont très bons » a précisé Rafa.

Il a aussi expliqué que si le prochain numéro 1 serait Daniil Medvedev, cela lui posait pas de problèmes : « Daniil Medvedev est un joueur très solide, il a une carrière incroyable et, à certains égards, je pense qu’il mérite de se battre pour le numéro un, sans aucun doute. Donc, je lui souhaite tout le meilleur »