Si Novak Djokovic clame depuis plusieurs années que Rafael Nadal est le plus grand rival de sa carrière, ce n’est mani­fes­te­ment pas réciproque.

En effet, dans une récente inter­view accordée au journal espa­gnol AS, l’homme aux 14 Roland‐Garros, après avoir fait part de certains regrets concer­nant la gestion de sa carrière, a désigné Roger Federer comme son plus grand rival. Et il explique pourquoi.

« Djokovic est le joueur que j’ai le plus affronté, mais pour moi, mon plus grand rival restera Federer. Car lorsque je suis arrivé sur le circuit, c’est Federer qui était là et c’était le premier. Dans les années où j’étais au meilleur de ma carrière dans tous les sens du terme, c’était Roger et Novak. Mais dans les premières années, qui sont celles qui vous marquent d’une manière parti­cu­lière, Roger était toujours là. Je pense, et je ne sais pas pour­quoi, que ma riva­lité avec eux deux a été plus intense que celle entre eux. Je ne sais pas exac­te­ment pour­quoi, mais j’ai l’im­pres­sion que c’est ainsi que le monde la perçoit. Il faudrait savoir pour­quoi. Avec Roger, il est clair pour moi que c’est parce qu’il y avait un contraste très marqué entre les styles et les façons de voir et d’aborder le sport. Et avec Novak, bien sûr, cela a été un défi incroyable. En fin de compte, c’est un joueur qui a réussi à main­tenir un niveau de jeu très élevé et à s’amé­liorer chaque année. Les chiffres disent qu’il est le meilleur, donc son niveau de tennis a égale­ment été le meilleur. »