De passage en confé­rence de presse à son arrivée en Argentine avec Casper Ruud dans le cadre d’une tournée de matchs exhi­bi­tions en Amérique du sud, Rafael Nadal a été une nouvelle fois inter­rogé sur la fin de carrière de Roger Federer lors de la Laver Cup en septembre dernier. Un évène­ment sur lequel Rafa n’a pas pu cacher son émotion et retenir ses larmes.

« Même s’il est vrai que j’ai joué plus souvent face à Djokovic, quand tu as un rival comme Federer et que tu as commencé à jouer contre lui, c’est diffé­rent. En raison de styles et de person­na­lités contrastés, en raison d’af­fi­nités, d’une certaine manière, nous avons telle­ment partagé avec Roger. C’est quel­qu’un que j’ai admiré, avec qui j’ai riva­lisé et aussi avec qui j’ai partagé beau­coup de belles choses sur et en dehors du court. Tu sais que tu ne revi­vras pas ça et d’une manière ou d’une autre, une partie de ma vie est partie ce jour‐là. En ce sens, c’était aussi l’émo­tion de dire au revoir à quel­qu’un qui a été si impor­tant pour notre sport. »