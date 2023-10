« Rafa n’a pas voulu le charger mais sa réponse aurait été beau­coup viru­lente s’il s’agissait d’un autre direc­teur de tournoi », révé­lait Alex Corretja au sujet de la sortie surpre­nante de Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie, annon­çant la parti­ci­pa­tion de l’Espagnol à la prochaine édition du Grand Chelem austra­lien (14 au 28 janvier 2024).

Lors de son passage devant la presse à Madrid, en marge de la présen­ta­tion d’un nouveau projet d’entreprise, l’homme aux 14 Roland‐Garros a mis les choses au clair tout en restant très classe.

« Oui, c’était un peu auda­cieux. J’ai de très bonnes rela­tions avec lui et je comprends son enthou­siasme ainsi que celle de l’Open d’Australie. Mais dire que je serai à l’Open d’Australie semble très compliqué à dire aujourd’hui. En fait, je ne sais pas et je travaille pour essayer de récu­pérer. Donc, ma façon de comprendre mon moment est que je n’ai pas besoin de dates, j’ai juste besoin de travailler au jour le jour avec l’illu­sion et la bonne menta­lité pour essayer de récupérer. »