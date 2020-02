Récemment Rafael Nadal a donné une interview Dubai Eye Sport où il s’est exprimé concernant la possibilité de devenir un jour coach sur le circuit : « C’est difficile de me voir comme entraîneur parce que je suis encore actif mais parfois j’aime aussi donner des conseils aux enfants de l’Académie, ou à mes amis sur le circuit, comme Casper Ruud ou Jaume Munar. Je suis sur le circuit depuis de nombreuses années, j’ai accumulé beaucoup d’expérience et cela me permet de voir certaines choses. J’aime offrir cette aide, et qui sait si à l’avenir, je n’en ferai pas plus. J’ai une Académie à développer et nous faisons déjà du bon travail, et je viens aussi d’en ouvrir une autre au Koweit. D’ailleurs, j’espère que ce n’est pas la dernière. Alors devenir coach, pourquoi pas, je serai de toute façon lié et impliqué dans le tennis après ma carrière. L’avenir apportera une réponse. Pour l’instant, c’est ni oui, ni non »