Les initiatives sont entrain de se multiplier autour du prochain « déconfinement » et chaque centre d’entrainement digne de ce nom a une carte à jouer. Celle de la Rafa Académy est donc clairement définie et elle est portée aussi par la volonté de Rafael Nadal : « En ce moment, le tennis est la chose la moins importante et la plus importante est la santé de chacun, mais si dans les mois à venir, l’Académie peut aider les autres joueurs professionnels, j’en serai ravi, ils savent qu’ils pourront venir s’entraîner mais aussi « matcher ». Bien que nous n’ayons pas eu de tournois à venir, je pense que la compétition les uns avec les autres nous aidera à maintenir un certain niveau pour être prêt pour la reprise du circuit ».