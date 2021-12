Lors de sa confé­rence de presse avant son grand retour à Abu Dhabi, Rafael Nadal a été prudent. S’il est apte à rejouer, il sait aussi que l’Open d’Australie est encore loin, et que tout peut basculer en un instant.

« Mon expé­rience m’a appris que tout peut changer très vite et que personne ne sait vrai­ment ce qui peut arriver en un mois. Je le répète mais mon objectif est d’être en bonne santé. J’ai bien travailler en Espagne, je vais aller tôt en Australie pour conti­nuer sur cette lancée. Après je sais que ce sera diffi­cile car après cette compé­ti­tion je n’aurai qu’un tournoi pour me préparer. Je n’aurai donc fina­le­ment pas beau­coup d’heures passées sur le terrain en mode « compé­ti­tion », mais l’es­sen­tiel est que je sais que j’ai encore le feu inté­rieur pour conti­nuer et combattre. »