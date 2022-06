Présent comme prévu ce vendredi en confé­rence de presse à Majorque, Rafael Nadal a confirmé qu’il avait bien l’in­ten­tion de jouer Wimbledon (du 27 juin au 11 juillet) après avoir subi deux séances de radio­fré­quence à son pied. Moins doulou­reux qu’en sortie de Roland‐Garros, ce dernier devrait lui permettre de disputer le Grand Chelem londo­nien même s’il veut rester prudent.

« Ce qui a été fait à Barcelone (trai­te­ment médical du pied) n’est pas immé­diat à 100%, mais des chan­ge­ments sont percep­tibles, je les ai remar­qués, des sensa­tions étranges, mes douleurs arti­cu­laires ont diminué. C’est une ques­tion de tous les jours. Ce n’est pas une chose mathé­ma­tique et encore moins avec le problème que j’ai. J’ai eu deux séances de ce trai­te­ment et elles ont été satis­fai­santes. Concernant Wimbledon, mon inten­tion est de jouer le tournoi, et cette semaine passée à m’en­traîner me fait dire que j’ai une bonne chance. »